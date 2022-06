Transizione energetica - Dal G7 impegni blandi e obiettivi vaghi per il passaggio all'elettrico (Di martedì 28 giugno 2022) Il vertice del G7, quest'anno organizzato presso il castello di Elmau, in Baviera, ha affrontato numerosi temi di grande importanza, tra cui il rincaro dell'energia, gli effetti della guerra in Ucraina sulle forniture alimentari e la Transizione energetica. A tal proposito, un passaggio del comunicato finale è dedicato alla decarbonizzazione del settore dei trasporti: eppure, dalla sua lettura, non emerge un particolare impegno dei Paesi più industrializzati a spingere sulla mobilità elettrica, a fissare target o obblighi vincolanti. Vengono, così, confermate le recenti indiscrezioni di stampa su un Giappone pronto a tutto pur di rimuovere dal comunicato qualsiasi dichiarazione o indicazione sugli obiettivi per i veicoli a zero emissioni. Il comunicato. In poche parole, i leader del G7 si impegnano sì a favorire ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 giugno 2022) Il vertice del G7, quest'anno organizzato presso il castello di Elmau, in Baviera, ha affrontato numerosi temi di grande importanza, tra cui il rincaro dell'energia, gli effetti della guerra in Ucraina sulle forniture alimentari e la. A tal proposito, undel comunicato finale è dedicato alla decarbonizzazione del settore dei trasporti: eppure, dalla sua lettura, non emerge un particolare impegno dei Paesi più industrializzati a spingere sulla mobilità elettrica, a fissare target o obblighi vincolanti. Vengono, così, confermate le recenti indiscrezioni di stampa su un Giappone pronto a tutto pur di rimuovere dal comunicato qualsiasi dichiarazione o indicazione sugliper i veicoli a zero emissioni. Il comunicato. In poche parole, i leader del G7 si impegnano sì a favorire ...

RaiTre : 'Da un lato dobbiamo passare ad altre forme di energia, però poi la Russia ci chiude i rubinetti del gas, la German… - GassmanGassmann : E la Madonna della Bassa benissimo, ma se in addizione la sua chiesa facesse la transizione energetica delle sue pr… - Rinaldi_euro : Quelli della transizione energetica… L'imperativo è fare scorta di gas. E l'Europa si butta sul carbone - HuffPost… - LucaDalFabbro : Parlerò di Sostenibilità e transizione digitale e di come la transizione energetica e quella digitale sono legate e… - Beps35129118 : @ItaliaViva @matteorenzi L unico che avrebbe attuato una transizione energetica degna del nome...non come il retrogrado cingolo -