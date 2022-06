Pubblicità

infoitinterno : Tragedia a Lodi, ucciso l'ex sindaco Repanati. I vicini: “Abbiamo sentito delle urla” -

Gazzetta del Sud

... Alessandro Bozzano, hanno intessuto meritatealla concittadina di sì alti riconoscimenti. L'... giustamente, non mancavano...) e l'ancora incombentedell'Ucraina, lasciando in tutti un ......giusto un anno fa - era il 28 maggio 2021 e stavamo faticosamente cercando di uscire dalla... quando Luigi Di Maio scrisse una lettera di scuse a Simone Uggetti, ex sindaco di, arrestato ... Tragedia a Lodi, ucciso l'ex sindaco Repanati. I vicini: “Abbiamo sentito delle urla” Il giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio , comune della provincia di Lodi, Pierangelo Repanati , di 57 anni, è stato trovato morto nella tarda serata di ...La professionista ha lasciato il lavoro per fare ritorno nel suo Paese. L'avviso ai colleghi e la partenza La tragedia della guerra in Ucraina arriva improvvisamente all'ospedale di Lodi. Non tanto pe ...