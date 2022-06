Traffico Roma del 28-06-2022 ore 20:00 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare un incidente comunque in via di risoluzione ha rallentato maggiormente il Traffico in carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina in è quest’ultima ora circolazione sostenuta anche tra Nomentana e Prenestina su tutti e due i sensi di marcia Ma la situazione è in progressivo miglioramento su tutto l’anello ulteriore aumento degli spostamenti lungo la tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico E questa sera proprio all’Olimpico torna la musica italiana con il concerto di Cesare Cremonini atteso alle 21 da almeno 45 mila spettatori ricordiamo le consuete modifiche alla sosta su tutta l’area e le temporanee chiusure l’olimpico irraggiungibile con il tram 2 e dopo il termine del servizio metro dalle 23:30 in poi si possono utilizzare le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare un incidente comunque in via di risoluzione ha rallentato maggiormente ilin carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina in è quest’ultima ora circolazione sostenuta anche tra Nomentana e Prenestina su tutti e due i sensi di marcia Ma la situazione è in progressivo miglioramento su tutto l’anello ulteriore aumento degli spostamenti lungo la tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico E questa sera proprio all’Olimpico torna la musica italiana con il concerto di Cesare Cremonini atteso alle 21 da almeno 45 mila spettatori ricordiamo le consuete modifiche alla sosta su tutta l’area e le temporanee chiusure l’olimpico irraggiungibile con il tram 2 e dopo il termine del servizio metro dalle 23:30 in poi si possono utilizzare le ...

