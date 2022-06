Toyota - La sportiva GR GT3 e l' elettrica bZ SDN verso la serie | ecco il loro aspetto definitivo

(Di martedì 28 giugno 2022) Dall'Ufficio europeo per i brevetti sono trapelate alcune immagini relative a due futuri modelli firmati. Si tratta di vetture molto diverse tra, che mostrano l'ampiezza dello spettro d'azione del marchio giapponese e della strategia di rinnovamento dei prodotti prevista per i prossimi anni: laestrema GR GT3 e la berlinabZ SDN. La GR GT3 potrebbe avere una versione stradale. La GR GT3 è stata già mostrata a gennaio sotto forma di prototipo al Tokyo Auto Salon: alla rassegna nipponica dedicata al tuning e alle personalizzazioni, tuttavia, non ne era stato svelato il possibile destino produttivo. La sigla GT3 aveva inizialmente fatto pensare ad un impegno dellanelle competizioni in pista, ma le immagini odierne sembrano confermare anche l'intenzione di dare vita a ...

Pubblicità

Insideevsitalia : ?? #Toyota: il segmento delle sportivette a batteria promette bene - lautomobile_ACI : #Toyota potrebbe realizzare una versione sportiva del crossover elettrico bZ4X basata sul concept GR Sport presenta… - Automoto_it : La bZ4X di Toyota potrebbe presentare una serie più sportiva chiamata GR Sport e Subaru, invece, potrebbe presentar… -

Motor1 Italia

Illese le conducenti delle due vetture, ma quella dellaè stata ricoverata in pronto soccrso ... il Festival Nazionale della Cultura... ma notiamo l'introduzione di una versione "" o, diciamo, più dinamica che sviluppa 360 CV. ...Prius La prossimaPrius non è ancora stata vista su strada. Al momento non è chiaro ... Toyota sta lavorando a una supercar Spuntano i brevetti I brevetti del design anticipano il look di due importanti modelli giapponesi: la rivale della Model 3 destinata alla Cina e la supercar del reparto Gazoo Racing ...C’è da dire che in passato David Wilson, Toyota Racing Development President, aveva dichiarato che la prossima generazione della sportiva Lexus RC potrebbe ispirarsi alle linee del concept. Senza ...