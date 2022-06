Tour de France 2022, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso (Di martedì 28 giugno 2022) Tour De France 2022, tutte le tappe. Ventuno tappe con il via da Copenaghen e arrivo, come da tradizione, sugli Champs Élysées a Parigi. Saranno soltanto due le cronometro, cinque gli arrivi in salita su sei tappe di montagna ... Leggi su today (Di martedì 28 giugno 2022)Dele. Ventunocon il via da Copenaghen e arrivo, come da tradizione, sugli Champs Élysées a Parigi. Saranno soltanto due le cronometro, cinque gli arrivi in salita su seidi montagna ...

Pubblicità

cyclingoo : ?? Classifiche UCI: situazione stabile dopo i Campionati Nazionali e prima del Tour de France / By @spaziociclismo… - sportface2016 : #Ciclismo, #TourdeFrance 2022: #Ineos al via senza l'infortunato #Kwiatowski, Filippo #Ganna confermato - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: la Ineos senza Kwiatkowski, Ganna confermato al via - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: la Ineos senza Kwiatkowski, Ganna confermato al via - SpazioCiclismo : La settimana non ha portato grandi cambiamenti nelle classifiche annuali #UCIWorldRanking -