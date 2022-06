Tour de France 2022, quinta tappa Lille-Arenberg: data, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Mercoledì 6 luglio è uno dei giorni più attesi della prima settimana del Tour de France 2022. Va infatti in scena la quinta tappa, lunga 157 chilometri da Lille ad Arenberg Porte du Hainaut: si tratta della tappa del pavè, con ben undici settori sulle “pietre” che hanno reso leggendaria la Parigi-Roubaix. Il pavè torna così al Tour per la prima volta dal 2018, per una giornata che costringerà anche gli uomini di classifica a prestare la massima attenzione. Tour DE France 2022: CALENDARIO COMPLETO Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY orari, TV E streaming – La partenza della ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Mercoledì 6 luglio è uno dei giorni più attesi della prima settimana delde. Va infatti in scena la, lunga 157 chilometri daadPorte du Hainaut: si tratta delladel pavè, con ben undici settori sulle “pietre” che hanno reso leggendaria la Parigi-Roubaix. Il pavè torna così alper la prima volta dal 2018, per una giornata che costringerà anche gli uomini di classifica a prestare la massima attenzione.DE: CALENDARIO COMPLETODE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– La partenza della ...

Pubblicità

SpazioCiclismo : Il #TDF2022 è alle porte e in tanti sognano di poter conquistare la Maglia Gialla: andiamo a scoprire insieme i riv… - CSalsaf : RT @bdsitalia: No all'apartheid israeliana al Tour de France! La squadra israeliana sponsorizzata dal governo deve essere esclusa da @LeTo… - mehdistark1 : RT @bdsitalia: No all'apartheid israeliana al Tour de France! La squadra israeliana sponsorizzata dal governo deve essere esclusa da @LeTo… - kesra_bel_lben : RT @bdsitalia: No all'apartheid israeliana al Tour de France! La squadra israeliana sponsorizzata dal governo deve essere esclusa da @LeTo… - GGusciglio : RT @bdsitalia: No all'apartheid israeliana al Tour de France! La squadra israeliana sponsorizzata dal governo deve essere esclusa da @LeTo… -