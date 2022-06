Tour de France 2022, i convocati dell’Astana. Presenti 4 italiani, torna Gianni Moscon (Di martedì 28 giugno 2022) Mancano solo tre giorni all’inizio del Tour de France 2022 ed è quasi tutto pronto per la “Grand Depart” da Copenhagen. Tutti i team hanno confermato la propria formazione per le tre settimane e tra queste c’è anche l’Astana Qazaqstan, come sempre tral le squadre più “italiane” del gruppo. Al team kazako mancherà una vera e propria punta, non ci sarà infatti nè un vero uomo di classifica, nè un corridore in grado di imporsi in volata ed intorno al quale gestire la corsa. Al contrario la formazione selezionata è composta da uomini versatili, competitivi su vari territori e che dovrà cercare il successo anche tramite le fughe. Se dovessimo indicare un capitano la scelta cadrebbe certamente su Andrey Lutsenko. Il kazako ha dimostrato al Tour de Suisse di avere una buona gamba e le sue doti di attaccante sono notissime. ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Mancano solo tre giorni all’inizio deldeed è quasi tutto pronto per la “Grand Depart” da Copenhagen. Tutti i team hanno confermato la propria formazione per le tre settimane e tra queste c’è anche l’Astana Qazaqstan, come sempre tral le squadre più “italiane” del gruppo. Al team kazako mancherà una vera e propria punta, non ci sarà infatti nè un vero uomo di classifica, nè un corridore in grado di imporsi in volata ed intorno al quale gestire la corsa. Al contrario la formazione selezionata è composta da uomini versatili, competitivi su vari territori e che dovrà cercare il successo anche tramite le fughe. Se dovessimo indicare un capitano la scelta cadrebbe certamente su Andrey Lutsenko. Il kazako ha dimostrato alde Suisse di avere una buona gamba e le sue doti di attaccante sono notissime. ...

Pubblicità

sportface2016 : #Ciclismo, #TourdeFrance 2022: #Ineos al via senza l'infortunato #Kwiatowski, Filippo #Ganna confermato - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: la Ineos senza Kwiatkowski, Ganna confermato al via - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: la Ineos senza Kwiatkowski, Ganna confermato al via - SpazioCiclismo : La settimana non ha portato grandi cambiamenti nelle classifiche annuali #UCIWorldRanking - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: la Ineos senza Kwiatkowski, Ganna confermato al via -