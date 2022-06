Tour de France 2022, i convocati della Ineos Grenadiers: out Kwiatkowski, presenti Ganna, Yates e Pidcock (Di martedì 28 giugno 2022) Ormai ci siamo, manco pochissimi giorni per poter assistere a un’altra grande Classica della stagione ciclistica internazionale: da venerdì 1 luglio fino a domenica 24 si svolgerà l’attesissimo Tour de France 2022: 21 tappe totali tutte da vivere, che porteranno i corridori da Copenhagen (dove è previsto l’inizio del Tour) a Parigi, da tradizione sede dell’arrivo. Naturalmente, avvicinandosi sempre più un appuntamento di tale portata, sale l’attesa per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori; allo stesso tempo, progressivamente, tutte le squadre che vi parteciperanno stanno annunciando i propri corridori che saranno al via del Tour de France 2022. Quest’oggi, tramite apposito comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, è toccato ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Ormai ci siamo, manco pochissimi giorni per poter assistere a un’altra grande Classicastagione ciclistica internazionale: da venerdì 1 luglio fino a domenica 24 si svolgerà l’attesissimode: 21 tappe totali tutte da vivere, che porteranno i corridori da Copenhagen (dove è previsto l’inizio del) a Parigi, da tradizione sede dell’arrivo. Naturalmente, avvicinandosi sempre più un appuntamento di tale portata, sale l’attesa per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori; allo stesso tempo, progressivamente, tutte le squadre che vi parteciperanno stanno annunciando i propri corridori che saranno al via delde. Quest’oggi, tramite apposito comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, è toccato ...

