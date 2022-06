Tour de France 2022, Alaphilippe fuori: 'Sono deluso, ma capisco il team' - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di martedì 28 giugno 2022) Julian Alaphilippe Roma, 28 giugno 2022 - Il mondo del ciclismo è spietato, non aspetta. Julian Alaphilippe , che ha rischiato grosso in una sanguinosa caduta alla Liegi, ha avuto anche un collasso al ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) JulianRoma, 28 giugno- Il mondo del ciclismo è spietato, non aspetta. Julian, che ha rischiato grosso in una sanguinosa caduta alla Liegi, ha avuto anche un collasso al ...

Pubblicità

lograispunk : Senza Tim Declercq onestamente del Tour de France non me ne frega più niente, ciao - ColutErus : RT @AndreCardi: È incredibile: Thibaut Pinot positivo al Covid-19, salta il Tour de France #TDF2022 | #Pinot - zazoomblog : Tour de France 2022 i capitani di tutte le squadre: - #France #capitani #tutte #squadre: - SpazioCiclismo : Vota il tuo favorito per il Tour de France #TDF2022 - AndreCardi : È incredibile: Thibaut Pinot positivo al Covid-19, salta il Tour de France #TDF2022 | #Pinot -