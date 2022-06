Tornado in Italia: dopo il caldo record, terrore nel Paese (Di martedì 28 giugno 2022) È un caldo record quello che stringe come in una morsa l’Italia, in particolare, Roma. Nella giornata di ieri lunedì 27 giugno 2022 la capitale ha registrato 40.7 gradi all’ombra. Una temperatura di ben due gradi superiore all’ondata di pesantissimo caldo del 2019. Preda del caldo anche altre città, come Firenze e Latina, in cui si sono registrate cifre record. Quando ne usciremo? Quanto durerà? Di chi è la colpa? Certamente di Caronte, l’anticiclone africano. (continua a leggere dopo le foto) Una tregua dovrebbe a stretto giro: sono in arrivo rovesci e temporali al Nord. Nella giornata di oggi martedì 28 giugno, è allerta meteo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli. Gli esperti non escludono dei Tornado e ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 giugno 2022) È unquello che stringe come in una morsa l’, in particolare, Roma. Nella giornata di ieri lunedì 27 giugno 2022 la capitale ha registrato 40.7 gradi all’ombra. Una temperatura di ben due gradi superiore all’ondata di pesantissimodel 2019. Preda delanche altre città, come Firenze e Latina, in cui si sono registrate cifre. Quando ne usciremo? Quanto durerà? Di chi è la colpa? Certamente di Caronte, l’anticiclone africano. (continua a leggerele foto) Una tregua dovrebbe a stretto giro: sono in arrivo rovesci e temporali al Nord. Nella giornata di oggi martedì 28 giugno, è allerta meteo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli. Gli esperti non escludono deie ...

infoitinterno : Meteo, tornado e grandine ma anche 46°: il giorno che sconvolge l'Italia - giovvis55 : RT @MeteoWeb_eu: +++ ALLERTA #METEO, NON SOLO CALDO ESTREMO: SCATTA L'ALLARME TORNADO, GRANDINE DISTRUTTIVA E ALLUVIONI LAMPO PER LE PROSSI… - MeteoWeb_eu : +++ ALLERTA #METEO, NON SOLO CALDO ESTREMO: SCATTA L'ALLARME TORNADO, GRANDINE DISTRUTTIVA E ALLUVIONI LAMPO PER LE… - peppecaridi : +++ ALLERTA #METEO, NON SOLO CALDO ESTREMO: SCATTA L'ALLARME TORNADO, GRANDINE DISTRUTTIVA E ALLUVIONI LAMPO PER LE… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Meteo, tornado e grandine ma anche 46°: il giorno che sconvolge l'Italia -