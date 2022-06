Torna a Milano “Il verde e il blu festival” (Di martedì 28 giugno 2022) In programma a settembre: 30 appuntamenti per riflettere su futuro, sviluppo sostenibile, digitale, energia, ambiente e diritti Il verde e il blu festival si è affermata come la maggiore manifestazione nazionale su sostenibilità, climate change, rivoluzione digitale, economia circolare, nuovi modelli industriali e finanziari, mobilità sostenibile, trasformazione dei processi di produzione e consumo in tutti i settori, con una grande attenzione ai megatrend del futuro. La terza edizione del festival vedrà la multinazionale di consulenza Bip – già da anni partner impegnato nel traguardare clienti e partner verso una crescita economica sostenibile e inclusiva – sposare da quest’anno appieno i principi de Il verde e il blu festival, diventando partner e co-organizzatore della manifestazione. L’annuncio ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 28 giugno 2022) In programma a settembre: 30 appuntamenti per riflettere su futuro, sviluppo sostenibile, digitale, energia, ambiente e diritti Ile il blusi è affermata come la maggiore manifestazione nazionale su sostenibilità, climate change, rivoluzione digitale, economia circolare, nuovi modelli industriali e finanziari, mobilità sostenibile, trasformazione dei processi di produzione e consumo in tutti i settori, con una grande attenzione ai megatrend del futuro. La terza edizione delvedrà la multinazionale di consulenza Bip – già da anni partner impegnato nel traguardare clienti e partner verso una crescita economica sostenibile e inclusiva – sposare da quest’anno appieno i principi de Ile il blu, diventando partner e co-organizzatore della manifestazione. L’annuncio ...

