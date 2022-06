Torino: ufficializzato l’arrivo di Pellegri a titolo definitivo (Di martedì 28 giugno 2022) Pietro Pellegri è ufficialmente un giocatore del Torino. Il club granata ha annunciato l’ufficialità dell’acquisto a titolo definitivo dal Monaco, dell’attaccante italiano. “Nato a Genova è cresciuto calcisticamente tra le fila del Genoa con cui ha esordito in Serie A il 22 dicembre 2016. Nella stagione successiva è diventato il più giovane calciatore ad aver segnato una doppietta in Serie A. Nel 2018 il trasferimento al Monaco, in Ligue 1, formazione con la quale ha collezionato 23 presenze e 2 reti. Nel campionato 2021-2022 ha vestito dapprima la maglia del Milan e successivamente quella del Toro con cui ha collezionato 9 presenze, segnando un gol nel pareggio contro la Lazio a Roma. Per Pellegri anche una presenza in Nazionale e 4 nell’Under 21 con cui ha segnato due reti, l’ultima delle quali ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Pietroè ufficialmente un giocatore del. Il club granata ha annunciato l’ufficialità dell’acquisto adal Monaco, dell’attaccante italiano. “Nato a Genova è cresciuto calcisticamente tra le fila del Genoa con cui ha esordito in Serie A il 22 dicembre 2016. Nella stagione successiva è diventato il più giovane calciatore ad aver segnato una doppietta in Serie A. Nel 2018 il trasferimento al Monaco, in Ligue 1, formazione con la quale ha collezionato 23 presenze e 2 reti. Nel campionato 2021-2022 ha vestito dapprima la maglia del Milan e successivamente quella del Toro con cui ha collezionato 9 presenze, segnando un gol nel pareggio contro la Lazio a Roma. Peranche una presenza in Nazionale e 4 nell’Under 21 con cui ha segnato due reti, l’ultima delle quali ...

