Torino Maggiore, la Salernitana tenta il sorpasso: le ultime (Di martedì 28 giugno 2022) La Salernitana prova a inserirsi in extremis per Giulio Maggiore dello Spezia sui cui sembrava aver chiuso l’accordo il Torino Il Torino sembrava aver messo le mani su Maggiore. Accordo definito con lo Spezia, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo della Salernitana. I campani avrebbero pareggiato l’offerta dei piemontesi, che nei prossimi giorni si incontreranno con lo Spezia. Resta da capire la volontà del giocatore e poi da lì si stabilirà chi tra Torino e Salernitana prenderà il capitano dei liguri. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Laprova a inserirsi in extremis per Giuliodello Spezia sui cui sembrava aver chiuso l’accordo ilIlsembrava aver messo le mani su. Accordo definito con lo Spezia, ma nelleore ci sarebbe stato untivo della. I campani avrebbero pareggiato l’offerta dei piemontesi, che nei prossimi giorni si incontreranno con lo Spezia. Resta da capire la volontà del giocatore e poi da lì si stabilirà chi traprenderà il capitano dei liguri. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : La #Salernitana prova ad inserirsi per #Maggiore ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Salernitana, sfida con il Torino per Maggiore dello Spezia - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Salernitana, sfida con il Torino per Maggiore dello Spezia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Salernitana, sfida con il Torino per Maggiore dello Spezia - apetrazzuolo : IL MATTINO - Salernitana, sfida con il Torino per Maggiore dello Spezia -