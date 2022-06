Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Medellin: presenti tutti i big, tornano Landi e Pasqualucci (Di martedì 28 giugno 2022) In attesa di affrontare nei prossimi giorni i Giochi del Mediterraneo, la FITArco ha già ufficializzato le convocazioni per la quarta tappa stagionale (l’ultima prima delle Finali di Tlaxcala) della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco outdoor 2022, in programma a Medellin dal 18 al 24 luglio. Rispetto all’appuntamento di Parigi ci sono delle novità in entrambi i quartetti del ricurvo: David Pasqualucci prende il posto di Michele Frangilli, mentre tra le donne Vanessa Landi sostituirà Elisabetta Mijno. Squadra maschile completata dal terzetto Campione d’Europa formato da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Formazione femminile che si presenterà in Colombia anche con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Tiro con ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) In attesa di affrontare nei prossimi giorni i Giochi del Mediterraneo, la FITArco ha già ufficializzato le convocazioni per la quarta tappa stagionale (l’ultima prima delle Finali di Tlaxcala) delladeldiconoutdoor 2022, in programma adal 18 al 24 luglio. Rispetto all’appuntamento di Parigi ci sono delle novità in entrambi i quartetti del ricurvo: Davidprende il posto di Michele Frangilli, mentre tra le donne Vanessasostituirà Elisabetta Mijno. Squadra maschile completata dal terzetto Campione d’Europa formato da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Formazione femminile che si presenterà in Colombia anche con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.con ...

