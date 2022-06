Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2022: ufficiali le coppie del Mixed Team di pistola (Di martedì 28 giugno 2022) Il programma del Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2022 sta per iniziare. Domani in quel di Orano (Algeria) si terrà la prima giornata delle prove che riguardano gli specialisti della carabina e della pistola. E proprio la pistola inaugurerà l’agenda della disciplina con la gara di Mixed Team dai 10m, nella quale l’Italia potrà schierare due formazioni al via. La prima sarà composta da Luca Tesconi e Chiara Giancamilli, la seconda invece da Federico Nilo Maldini e Maria Varricchio. La gara scatterà, con le eliminatorie, alle ore 10.15 italiane: al via vi saranno 13 squadre: la grande favorita sarà la coppia serba formata da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Certamente i binomi azzurri punteranno al podio, in una specialità che dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Il programma delaidelsta per iniziare. Domani in quel di Orano (Algeria) si terrà la prima giornata delle prove che riguardano gli specialisti della carabina e della. E proprio lainaugurerà l’agenda della disciplina con la gara didai 10m, nella quale l’Italia potrà schierare due formazioni al via. La prima sarà composta da Luca Tesconi e Chiara Giancamilli, la seconda invece da Federico Nilo Maldini e Maria Varricchio. La gara scatterà, con le eliminatorie, alle ore 10.15 italiane: al via vi saranno 13 squadre: la grande favorita sarà la coppia serba formata da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Certamente i binomi azzurri punteranno al podio, in una specialità che dopo ...

