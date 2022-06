Thiago Motta | «Anno intenso | porterò lo Spezia sempre nel cuore»

(Di martedì 28 giugno 2022) . Il tecnico saluta la sua ex squadra Dopo la rescissione,ha deciso di pubblicare un comunicato d’addio alo. «È stato un, ricco d’emozioni con la soddisfazione finale di aver raggiunto il nostro obiettivo sportivo. Voglio ringraziare la famiglia Platek, Robert e Philip, per la fiducia accordatami; i miei giocatori per il loro impegno e determinazione che non hmai fatto mancare durante tutta la stagione; e non da ultimi, i tifosi e tutta la gente di Laper il loro supporto ed affetto checon me. Andemo Aquile, grazie di tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

