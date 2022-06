Terna, 120 mln per il riassetto della rete elettrica di Roma Nord-Ovest (Di martedì 28 giugno 2022) Roma (ITALPRESS) – Entra nel vivo il piano di Terna per il riassetto della rete elettrica ad Alta e Altissima Tensione della Capitale. In particolare, la società guidata da Stefano Donnarumma investirà nei prossimi anni oltre 120 milioni di euro per incrementare la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione nel quadrante Nord-Ovest dell’area metropolitana di Roma, al fine di soddisfare il crescente aumento di carico della città. Nel dettaglio, gli interventi pianificati da Terna, condivisi con Regione Lazio, Comune di Roma ed Enti gestori delle aree protette, consentiranno di demolire oltre 120 km di linee aeree a fronte della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022)(ITALPRESS) – Entra nel vivo il piano diper ilad Alta e Altissima TensioneCapitale. In particolare, la società guidata da Stefano Donnarumma investirà nei prossimi anni oltre 120 milioni di euro per incrementare la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione nel quadrantedell’area metropolitana di, al fine di soddisfare il crescente aumento di caricocittà. Nel dettaglio, gli interventi pianificati da, condivisi con Regione Lazio, Comune died Enti gestori delle aree protette, consentiranno di demolire oltre 120 km di linee aeree a fronte...

