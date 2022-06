Tennis | Wimbledon | Sonego al 2° turno

Pubblicità

Eurosport_IT : OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini positivo al #COVID19: salta #Wimbledon+++ - simonerovere3 : RT @Eurosport_IT: SONEGOOOOOOOOOOO! ?????? L'azzurro vince la maratona contro Denis Kudla e conquista il 2° turno di Wimbledon! ???????? #Euro… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Passa il turno #Sonego, che piega al quinto set #Kudla! Avanti anche #Nadal che… -

... Slam sull'erba dell'All England Lawnand Croquet Club. Si riparte dal trionfo di Djokovic, 4° nella classifica all - time tra i plurivincitori di: chi ha conquistato il titolo più ...Seconda giornata a. Sonego batte in cinque set la sua 'bestia nera' Kudla, in campo ora Musetti - Fritz. Tra le donne Giorgi affronta la Frech, Paolini eliminata da Kvitova. Il torneo in diretta su Sky Sport e ...Londra, 28 giu. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego avanza al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurro, ...(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Rafa Nadal ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon battendo in quattro set l'argentino Francisco Cerundolo col punteggio di 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Buon esordio per ...