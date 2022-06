Tennis | Wimbledon | Musetti fuori al primo turno

Pubblicità

Eurosport_IT : OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - TatiUdaci : RT @ImolaOggi: ??TRISTI STORIE ULTRAVAX 1) Berrettini l'anti-Djokovic: 'Obbligo vaccinale all'Australian Open? Giustissimo' 2) Tennis, Matte… - sportface2016 : #Wimbledon: pessima prestazione di Camila #Giorgi, che cede in due set alla polacca #Frech -

Sonego batte in cinque set la sua 'bestia nera' Kudla e vola al 2° turno, niente da fare per Musetti che cede a Fritz. Tra le donne Giorgi affronta la Frech, Paolini eliminata da Kvitova. Il torneo in ...... COME VEDERE IL TORNEO La diretta tv di2022 viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: è questo infatti l'unico Slam che nella stagione disia riservato agli abbonati ...She plays pretty fast tennis. I’m ready for that.” Emma Raducanu in action on the Wimbledon practice court earlier today. Photograph: Aaron Chown/PA 3h ago 12.23 Women’s singles: The Czech Republic’s ...Nick Kyrgios slams Wimbledon doubles format as the ‘stupidest thing ever ... The Belgian played his best tennis late in that set, creating three chances to win it, one with a Boris Becker-style diving ...