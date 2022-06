Tennis | Wimbledon | esordio vincente per Swiatek

Pubblicità

Eurosport_IT : OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - tiziana_lisa : RT @ImolaOggi: ??TRISTI STORIE ULTRAVAX 1) Berrettini l'anti-Djokovic: 'Obbligo vaccinale all'Australian Open? Giustissimo' 2) Tennis, Matte… - cds1056 : Anche chi si sottomette al rito genico può essere emarginato o discriminato. Sapevatelo ?? -

Dopo tre mesi di stop per infortunio Matteo era recentemente rientrato alla grande con le vittorie a Stoccarda ed al Queen's ed arrivava qui acon grandi possibilità. Novak Djokovic è nella ...Ma quanti altri colleghi avrebbero fatto lo stesso al suo posto Il test al Coronavirus non è affatto obbligatorio a, ma l'italiano, tra i grandi favoriti al torneo di quest'anno a Church ...Londra, 28 giu. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Iga Swiatek a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. La polacca, ...London (AFP) – Wimbledon head of courts Neil Stubley is on a mission to champion grass-court tennis around the world by harnessing modern technology to recreate the unique conditions of the All ...