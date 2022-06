Tennis | Vezzali | ' dispiace per Berrettini ma saprà rifarsi'

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "che il nostro Matteo non potrà difendere il risultato dello scorso anno a Wimbledon: dal mio punto di vista avrebbe potuto anche migliorarlo. L'importante è che guarisca quanto prima. L'Italia è comunque ben rappresentata e sono certa che potrà regalarci anche qualche emozione". Lo dice la sottosegretaria allo Sport, Valentina, a margine della presentazione del World Street Skateboarding a Roma, in merito alla positività al Covid di Matteoche lo ha costretto al forfait a Wimbledon. "Lo sport è anche questo ma Matteoe dimostrare il suo valore", aggiunge

Pubblicità

lucapalladino93 : RT @sportal_it: Valentina Vezzali rassicura Matteo Berrettini - sportal_it : Valentina Vezzali rassicura Matteo Berrettini - zazoomblog : Tennis Valentina Vezzali sul forfait di Berrettini a Wimbledon: “Saprà rifarsi ma l’Italia è comunque ben rappresen… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Vezzali: 'Il forfait di Berrettini a Wimbledon? Saprà rifarsi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Vezzali: 'Il forfait di Berrettini a Wimbledon? Saprà rifarsi' -

Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina. "Lo sport è anche questo - continua - Matteo andrà avanti, potrà dimostrare il proprio valore e rifarsi . È un punto di riferimento per i ...Arrivano le prime reazioni nell'ambiente dello sport italiano alla notizia del forfait di Matteo Berrettini a Wimbledon 2022 per essere risultato positivo al Covid - 19 prima del suo incontro d'...L'Italia è comunque ben rappresentata e sono certa che potrà regalarci anche qualche emozione". Lo dice la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, a margine della presentazione del World Street ...Arrivano le prime reazioni nell'ambiente dello sport italiano alla notizia del forfait di Matteo Berrettini a Wimbledon 2022 per essere risultato positivo al Covid-19 prima del suo incontro d'esordio ...