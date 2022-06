Tennis, Valentina Vezzali sul forfait di Berrettini a Wimbledon: “Saprà rifarsi, ma l’Italia è comunque ben rappresentata” (Di martedì 28 giugno 2022) Arrivano le prime reazioni nell’ambiente dello sport italiano alla notizia del forfait di Matteo Berrettini a Wimbledon 2022 per essere risultato positivo al Covid-19 prima del suo incontro d’esordio contro il cileno Cristian Garin. “Dispiace che il nostro Matteo non potrà difendere il risultato dello scorso anno a Wimbledon e per me poteva anche migliorarlo. Speriamo stia meglio quanto prima, l’Italia è comunque ben rappresentata“, dichiara Valentina Vezzali a margine della presentazione del World Street skateboarding a Roma. “Lo sport è anche questo. Matteo andrà avanti, potrà dimostrare il proprio valore e rifarsi. È un punto di riferimento per i giovani del nostro Paese“, aggiunge la sottosegretaria allo Sport ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Arrivano le prime reazioni nell’ambiente dello sport italiano alla notizia deldi Matteo2022 per essere risultato positivo al Covid-19 prima del suo incontro d’esordio contro il cileno Cristian Garin. “Dispiace che il nostro Matteo non potrà difendere il risultato dello scorso anno ae per me poteva anche migliorarlo. Speriamo stia meglio quanto prima,ben“, dichiaraa margine della presentazione del World Street skateboarding a Roma. “Lo sport è anche questo. Matteo andrà avanti, potrà dimostrare il proprio valore e. È un punto di riferimento per i giovani del nostro Paese“, aggiunge la sottosegretaria allo Sport ...

