Tennis, Giochi del Mediterraneo 2022: Francesco Passaro avanza, clamorosa sconfitta per Matteo Arnaldi (Di martedì 28 giugno 2022) Una vittoria e una sconfitta all'esordio in singolare per i rappresentanti dell'Italia nel torneo maschile di Tennis ai Giochi del Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento ad Orano, in Algeria. E, per il livello dei nostri, già la parola "sconfitta" ha un sapore stranissimo. Partiamo, però, dalla notizia migliore, quella legata a Francesco Passaro. Per lui dalla finale all'Harbour di Milano all'esordio in (e sulla) terra algerina cambia più che altro il livello dell'avversario. L'egiziano Amr El Sayed è eliminato per 7-6(3) 6-2. Prossimo avversario il cipriota Petros Chrysochos.

