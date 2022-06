Tennis. Che ingiustizia. Matteo Berrettini a casa con il Covid, NoVax Djokovic in campo a Wimbledon (Di martedì 28 giugno 2022) Colpo da ko per Matteo Berrettini. A poche ore dal suo debutto nel torneo di Wimbledon , Matteo Berrettini ha scoperto di esser positivo al Covid-19. Immediato l’annuncio del ritiro dalla manifestazione di Matteo Berrettini che puntava alla rivincita sull’erba di Wimbledon dopo la sconfitta subito l’anno scorso in finale da Djokovic. Matteo Berrettini vede crollare i suoi sogni e vanificare i sacrifici di un anno intero. Matteo Berrettini era, infatti, uno dei candidati più autorevoli alla vittoria finale dopo i successi mietuti sull’erba alla vigilia del grande appuntamento di Wimbledon (leggi di più). Mentre ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Colpo da ko per. A poche ore dal suo debutto nel torneo diha scoperto di esser positivo al-19. Immediato l’annuncio del ritiro dalla manifestazione diche puntava alla rivincita sull’erba didopo la sconfitta subito l’anno scorso in finale davede crollare i suoi sogni e vanificare i sacrifici di un anno intero.era, infatti, uno dei candidati più autorevoli alla vittoria finale dopo i successi mietuti sull’erba alla vigilia del grande appuntamento di(leggi di più). Mentre ...

