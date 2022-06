Superbonus | il ministro Franco riceve i vertici della Cna

(Di martedì 28 giugno 2022) ROMA – Il Presidente di Cna, Dario Costantini, e il Segretario Generale, Sergio Silvestrini, hanno incontrato ildell’Economia e delle Finanze, Daniele(foto), nella sede del Ministero di via Venti Settembre. Nel corso del colloquio, definito “cordiale” dalla Cna, il Presidente e il Segretario dell’associazione hanno evidenziato le preoccupanti difficoltà per decine di migliaia di impresefiliera delle costruzioni che non riescono a cedere i crediti d’imposta legati ai bonus per la riqualificazione degli immobili a causa del congelamento del mercato. Ilha ascoltato con attenzione il quadro illustrato dalla stessa Cna, sottolineando che il tema è attualmente all’attenzione del Governo. L'articolo L'Opinionista.

