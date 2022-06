Superbonus, governo deciso a stopparlo. Cdx senza agenda (Di martedì 28 giugno 2022) - Il governo non ha intenzione di prorogare il Superbonus edilizio. Possibile invece l'allargamento ad altri soggetti oltre le banche, per la cessione dei ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) - Ilnon ha intenzione di prorogare iledilizio. Possibile invece l'allargamento ad altri soggetti oltre le banche, per la cessione dei ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - fattoquotidiano : Superbonus, cessione dei crediti bloccata e soldi finiti. M5s: “Il governo rimedi al caos che mette in difficoltà l… - fattoquotidiano : “Sembra uno scherzo, dover chiudere per troppi crediti. Ma è la realtà”. Parola di uno tra le decine di migliaia di… - ant72lon : RT @PoliticaPerJedi: Conte stava preparandosi all'uscita dal governo aizzato da Travaglio, in vista dei passaggi su termovalorizzatore, arm… - SaffronHorizon : RT @PoliticaPerJedi: Conte stava preparandosi all'uscita dal governo aizzato da Travaglio, in vista dei passaggi su termovalorizzatore, arm… -