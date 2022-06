Superbonus 110% | arriva l’alt del governo | stop ad altri fondi per nuove proroghe

(Di martedì 28 giugno 2022) Durante l’incontro tra maggioranza ed esecutivo ilavrebbe deciso di non prorogare l’agevolazione, né di mettere in campo ulteriori risorse

Corriere della Sera

Secondo quanto riferisce l'agenzia stampa Adnkronos.it , le forze dell'ordine hanno appena scovato una maxi truffa da oltre 770 milioni di euro, legata al Superbonus 110% . In sostanza, i truffatori avrebbero intascato crediti fiscali a fronte di lavori edilizi mai eseguiti. I crediti sequestrati sono vantati da ben 143 soggetti, residenti. Roma, 28 giugno 2022 - Titoli di coda sul Superbonus 110%. Le ultime notizie arrivano dalla riunione tra maggioranza ed esecutivo in corso alla Camera: alt a qualsiasi ipotesi di proroga per l'incentivo. Il governo non sarebbe disponibile a mettere in campo ulteriori risorse. Stop alla proroga del Superbonus 110% . Il governo - secondo quanto riporta il Corriere della Sera nella sua edizione web - avrebbe chiuso a nuove proroghe.