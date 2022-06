Superbike | Alvaro Bautista rinnova il suo contratto con la Ducati | “È il periodo più bello della mia carriera”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 giugno 2022) Vista la quantità e la qualità di risultati che sta accumulando, era abbastanza ovvio che il rinnovo dicon laperfosse soltanto una formalità: lo spagnolo sta dominando il Mondiale di2022, trovandosi al momento al comandoclassifica piloti con 220 punti.ha raggiunto un accordo con il suo attuale team prolungando l’accordo per un altro anno: il nuovodurerà dunque sino al termine del 2023, assicurandosi lo spagnolo (dal punto di vistaRacing, naturalmente) per un’altra stagione con la speranza che si riveli come quella in corso. Entusiasta, inevitabilmente, al momentofirma e dell’annuncio...