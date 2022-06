Sulle botticelle Gualtieri ha fatto troppo poco. Tutti contro l’ordinanza tardiva e poco coraggiosa che ferma le botticelle soltanto durante le ore più calde (Di martedì 28 giugno 2022) Stop alle botticelle nelle ore più calde della giornata. Dopo settimane di attesa, firmata l’ordinanza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri per limitare la circolazione dei carri trainati da cavalli. Tutti felici? Nient’affatto perché le associazioni animaliste sono sul piede di guerra. Secondo loro, il provvedimento è stato emanato senza alcun confronto. Inoltre “tradisce fortemente le aspettative di una tutela più efficace per i cavalli. Questo perché sono costretti a lavorare in condizioni proibitive per via dell’inquinamento atmosferico e acustico, in mezzo al traffico, bardati pesantemente e fiaccati dalla calura”. A dirlo in una nota è l’associazione animalista Lav di Roma che chiede “al Sindaco e all’Assessore delegata Sabrina Alfonsi di rivedere le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Stop allenelle ore piùdella giornata. Dopo settimane di attesa, firmatadel sindaco di Roma Robertoper limitare la circolazione dei carri trainati da cavalli.felici? Nient’afperché le associazioni animaliste sono sul piede di guerra. Secondo loro, il provvedimento è stato emanato senza alcun confronto. Inoltre “tradisce fortemente le aspettative di una tutela più efficace per i cavalli. Questo perché sono costretti a lavorare in condizioni proibitive per via dell’inquinamento atmosferico e acustico, in mezzo al traffico, bardati pesantemente e fiaccati dalla calura”. A dirlo in una nota è l’associazione animalista Lav di Roma che chiede “al Sindaco e all’Assessore delegata Sabrina Alfonsi di rivedere le ...

