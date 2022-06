Stranger Things esaminato dagli scienziati | cosa potrebbe succedere veramente e cosa mai?

fanpage : Da Noah Scnapp di Strager Things a #CanYaman e #MicheleMorrone, sono tante le star delle serie tv del momento avvis… - NetflixIT : Questa volta avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Stranger Things 4 vol. 2, dal primo luglio, solo su Netfli… - paposci_love : RT @advorelou: C'è un rumors che dice che ci saranno cinque morti nel vol.2 di Stranger Things, ma dico io, ma questi poveri cinque cristi… - hyunocore : 3 giorni alla stranger things strage - uremypath : RT @moonreids: i byler hanno più chimica insieme in letteralmente due scene della s1 che i mileven in tutta stranger things mi dispiace dir… -

Netflix ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte dedicato all'iconica scena accompagnata dalle note di Running Up That Hill del Volume 1 della stagione 4 di. Nel video, che potete vedere qui sopra, Shawn Levy (regista dell'episodio 4) e Sadie Sink , protagonista della scena, raccontano tutti i retroscena dell'iconico momento. In...Mancano ormai solo 4 giorni al ritorno disu Netflix , con il volume 2 della quarta stagione in arrivo il 1 luglio sulla piattaforma (trovate QUI il trailer). Mentre l'hype dei fan è alle stelle, il cast torna su alcuni ..."I remember Michelle being like, 'This is going to pass.' But I couldn't hear it," Ryder said. The Stranger Things star admitted she has "never talked about" that time in her life, explaining that ...Stranger Things has proven to be a fascinating mixture of nostalgic action-adventure and subversive exploration of that genre. The Netflix series has explored the traumas that come with surviving a ...