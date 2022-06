Strage di migranti in Texas, 50 morti in un camion (Di martedì 28 giugno 2022) - È caccia all'autista del camion. Duro scontro tra Abbott ('colpa delle politiche di Biden') e il presidente: 'Vergognoso sfruttare politicamente una Strage di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) - È caccia all'autista del. Duro scontro tra Abbott ('colpa delle politiche di Biden') e il presidente: 'Vergognoso sfruttare politicamente unadi ...

Pubblicità

fanpage : Ennesima stage nel Mediterraneo. Tra le vittime anche una donna incinta, sono decine i bambini dispersi - MediasetTgcom24 : Strage di migranti negli Usa, l'autista del tir era sotto effetto droga #migranti #usa #texas - HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - agensir : Stati Uniti: #migranti trovati morti in Texas, l'arcivescovo di Sant'Antonio definisce “crudele e disumana” la stra… - iceeke65 : RT @Frances20665381: La Spagna fa una strage di 72 migranti a Melilla e viene ringraziata perchè difende i confini dell’EU! L’Italia invece… -