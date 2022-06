Stop all’acqua anche di giorno | i piani per il razionamento nelle regioni e lo stato d’emergenza in arrivo

Leggi su open.online

(Di martedì 28 giugno 2022) Lodiè in. Il rischio didiurno dell’acqua è concreto. Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio lo ha detto ieri parlando del Dpcm sulloin. Mentre già oggi è allarme in 12 città: nel prossimi giorni saranno 19 su 27 quelle con il bollino rosso. Per questo i comuni già cominciano a risparmiare sulle risorse idriche. Mentre scattal’allarme incendi: ieri a Roma ne sono esplosi due. Negli ultimi sei mesi, calcola Coldiretti, sono bruciati oltre 9 mila ettari. Intanto il Nord rimane senza acqua mentre scatta l’allarme agricoltura: Veneto e Lombardia rischiano di perdere l’80% delle colture. E l’Agenzia Spaziale Europea mostra il ...