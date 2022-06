Stop alla proroga del Superbonus. Il governo sta pensando di non rinnovarlo: mancano i fondi (Di martedì 28 giugno 2022) Il governo avrebbe Stoppato qualsiasi ipotesi di prorogare le misure del Superbonus: non ci sarebbe infatti la disponibilità a mettere in campo ulteriori risorse. Secondo le agenzie stampa sarebbe questo ciò che è emerso durante la riunione tra la maggioranza e l’esecutivo in corso alla Camera. Sempre dalle prime indiscrezioni ci sarebbe però la possibilità di intervenire sul meccanismo delle cessioni. L’ipotesi è quella di estendere il sistema a soggetti che non siano solo le banche. Dal meccanismo verranno escluse comunque le persone fisiche. Come funziona il Superbonus Con il Superbonus, chi commissiona i lavori può chiedere uno sconto in fattura alle imprese, che a loro volta possono cedere il credito alle banche. Se non ceduto alle imprese, il bonus arriva ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Ilavrebbepato qualsiasi ipotesi dire le misure del: non ci sarebbe infatti la disponibilità a mettere in campo ulteriori risorse. Secondo le agenzie stampa sarebbe questo ciò che è emerso durante la riunione tra la maggioranza e l’esecutivo in corsoCamera. Sempre dalle prime indiscrezioni ci sarebbe però la possibilità di intervenire sul meccanismo delle cessioni. L’ipotesi è quella di estendere il sistema a soggetti che non siano solo le banche. Dal meccanismo verranno escluse comunque le persone fisiche. Come funziona ilCon il, chi commissiona i lavori può chiedere uno sconto in fattura alle imprese, che a loro volta possono cedere il credito alle banche. Se non ceduto alle imprese, il bonus arriva ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Superbonus, stop del governo alla proroga. Si tratta sulle cessioni #ANSA - Greenpeace_ITA : Se si anticipasse lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel al 2028, l’Italia potrebbe risparmiare: ??66 milia… - Agenzia_Ansa : Il Comune di Nettuno ha sospeso la distribuzione del questionario choc destinato alle famiglie con disabili in cui,… - infoiteconomia : Superbonus, verso stop alla proroga: non ci sono soldi, ma si studia intervento per salvare i lavori - MotoriSuMotori : Nissan: stop alla produzione in Russia - -