Stefano De Martino senza freni su Andrea Delogu: "Siamo un'accoppiata perfetta" (Di martedì 28 giugno 2022) Stefano De Martino nel corso di una recente intervista ha parlato del bellissimo rapporto di affetto e amicizia che lo lega alla collega Andrea Delogu ovvero colei insieme alla quale condurrà l'evento musicale Tim Summer Hits. Nel corso della bella stagione prendono sempre il via i programmi musicali ai quali sono soliti partecipare diversi importanti artisti. Proprio su Rai 2 a partire dal prossimo 30 giugno avrà inizio l'evento musicale Tim Summer Hits e a condurre saranno Stefano De Martino e Andrea Delogu. Ed ecco che proprio di recente ad esprimersi sull'evento ma anche sul rapporto che lo lega alla collega è stato proprio De Martino. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

