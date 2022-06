Stazione Dohrn inaugura Dipartimento di Biotecnologie Marine Ecosostenibili: primo in Italia (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, alle 16, la Stazione Zoologica Anton Dohrn inaugura la nuova sede del Dipartimento di Biotecnologie Marine Ecosostenibili, all’interno della darsena del Molosiglio di Napoli. Si tratta della prima struttura nel panorama nazionale interamente dedicata al ruolo delle Biotecnologie nella ricerca scientifica ispirata a mari e oceani. Al taglio del nastro saranno presenti il presidente SZN Roberto Danovaro, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, alle 16, laZoologica Antonla nuova sede deldi, all’interno della darsena del Molosiglio di Napoli. Si tratta della prima struttura nel panorama nazionale interamente dedicata al ruolo dellenella ricerca scientifica ispirata a mari e oceani. Al taglio del nastro saranno presenti il presidente SZN Roberto Danovaro, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Sere_Federico : RT @SznDohrn: ?? ???????? ?????? ???????? ?? ?? Il 28 Giugno - ore 16:00 ??Al Molosiglio di Napoli in via Ammiraglio Acton 55 La Stazione Zoologica Anton… - noresearchgrant : RT @SznDohrn: ?? ???????? ?????? ???????? ?? ?? Il 28 Giugno - ore 16:00 ??Al Molosiglio di Napoli in via Ammiraglio Acton 55 La Stazione Zoologica Anton… - LetiziaDo : RT @SznDohrn: ?? ???????? ?????? ???????? ?? ?? Il 28 Giugno - ore 16:00 ??Al Molosiglio di Napoli in via Ammiraglio Acton 55 La Stazione Zoologica Anton… - ASSEMBLE_Plus : RT @SznDohrn: ?? ???????? ?????? ???????? ?? ?? Il 28 Giugno - ore 16:00 ??Al Molosiglio di Napoli in via Ammiraglio Acton 55 La Stazione Zoologica Anton… - teleischia : LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN INAUGURA LA PRIMA SEDE IN ITALIA INTERAMENTE DEDICATA ALLE BIOTECNOLOGIE MARINE E… -