Stati Uniti, dopo Lousiana e Utah anche il Texas rispristina il diritto all'aborto (Di martedì 28 giugno 2022) dopo Louisiana e Utah , anche in Texas un tribunale ha bloccato temporaneamente il divieto all'aborto dopo la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l'associazione che ha difeso l'... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 giugno 2022)Louisiana einun tribunale ha bloccato temporaneamente il divieto all'la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l'associazione che ha difeso l'...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ha ricevuto oggi al Quirinale #NancyPelosi ???? Speaker della Camera dei Rappresentanti… - fattoquotidiano : .@DeMasiD_:'Di tutta la nostra utopia resta solo questo: comunque vadano le cose in Ucraina e per quanto tempo poss… - Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - antonioanto204 : RT @Eurosport_IT: SIAMO IN SEMIFINALE! ?????? Ottima prova del Setterosa che supera nettamente 17-7 la Francia ai quarti: ora in semifinale l… - EmidioS11 : RT @FilcamsER: Oggi, 28 giugno, a Bologna si terrà un presidio in solidarietà delle donne statunitensi contro la sentenza della Suprema Cor… -