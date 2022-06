Stati Uniti, dopo la Lousiana anche lo Utah rispristina il diritto all'aborto (Di martedì 28 giugno 2022) dopo il giudice della Louisiana , un altro Stato conservatore vede sospeso il divieto d’aborto sancito venerdì dalla Corte Suprema . Un giudice dello Utah ha accolto il ricorso d’urgenza presentato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 giugno 2022)il giudice della Louisiana , un altro Stato conservatore vede sospeso il divieto d’sancito venerdì dalla Corte Suprema . Un giudice delloha accolto il ricorso d’urgenza presentato...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ha ricevuto oggi al Quirinale #NancyPelosi ???? Speaker della Camera dei Rappresentanti… - fattoquotidiano : .@DeMasiD_:'Di tutta la nostra utopia resta solo questo: comunque vadano le cose in Ucraina e per quanto tempo poss… - Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - duro_lavoro : RT @ItalicaTestudo: 37 migranti morti a #Melilla 46 migranti morti in #Texas Se la Spagna e gli Stati Uniti non fossero governati dai buoni… - _psychoAshley_ : RT @acetilcoglione: I was today years old (dio mio quanto sono sbagliati gli stati uniti) -