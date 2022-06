Stare sempre seduti fa male al cuore, ecco perché (Di martedì 28 giugno 2022) “Dimmi quanto tempo stai fermo su una sedia e ti dirò quanto aumenta il tuo rischio di sviluppare malattie cardiovascolari”. In futuro, con questa semplice domanda, si potrebbe davvero arrivare a definire chi è più in pericolo di andare incontro a infarti e scompenso cardiaco potenzialmente letali. Quanto più aumenta infatti il tempo quotidiano passato su sedie, divani o simili (e comunque senza muoversi), tanto maggiore sarebbe il rischio di sviluppare problematiche di questo tipo. A segnalarlo è una grande ricerca apparsa su Jama Cardiology, che ha preso in esame oltre 100.000 persone in più di venti diversi Paesi, calcolando proprio il tempo quotidiano della vera e propria sedentarietà, nel senso di quanto stavano seduti. Risultato: chi rimane sulla sedia da sei a otto ore al giorno vedrebbe salire di almeno il 12 per cento il rischio di sviluppare problematiche ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022) “Dimmi quanto tempo stai fermo su una sedia e ti dirò quanto aumenta il tuo rischio di sviluppare malattie cardiovascolari”. In futuro, con questa semplice domanda, si potrebbe davvero arrivare a definire chi è più in pericolo di andare incontro a infarti e scompenso cardiaco potenzialmente letali. Quanto più aumenta infatti il tempo quotidiano passato su sedie, divani o simili (e comunque senza muoversi), tanto maggiore sarebbe il rischio di sviluppare problematiche di questo tipo. A segnalarlo è una grande ricerca apparsa su Jama Cardiology, che ha preso in esame oltre 100.000 persone in più di venti diversi Paesi, calcolando proprio il tempo quotidiano della vera e propria sedentarietà, nel senso di quanto stavano. Risultato: chi rimane sulla sedia da sei a otto ore al giorno vedrebbe salire di almeno il 12 per cento il rischio di sviluppare problematiche ...

