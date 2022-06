Spagna, il direttore dell’istituto di statistica lascia dopo critiche del governo alle stime sul pil. Mentre in Italia Bonomi attacca l’Istat (Di martedì 28 giugno 2022) L’indipendenza degli istituti di statistica europei finisce sotto attacco dopo le revisioni dei dati sul pil del primo trimestre. Al rialzo per l’Italia, al ribasso per Spagna e Francia. Lunedì Juan Rodríguez Poo, direttore dell’istituto Nazionale di statistica spagnolo (Ine), stando a una nota del ministero dell’Economia e della trasformazione digitale ha “espresso la volontà di lasciare l’incarico per motivi personali” al termine di un processo di riforma che porterà all’approvazione di un nuovo statuto. Ma nei giorni scorsi la ministra e vicepremier Nadia Calviño ha apertamente messo in discussione il dato sull’esplosione dei prezzi e il taglio di quello sulla crescita economica tra gennaio e marzo, rivisto al ribasso dallo 0,3 allo 0,2%. E il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) L’indipendenza degli istituti dieuropei finisce sotto attaccole revisioni dei dati sul pil del primo trimestre. Al rialzo per l’, al ribasso pere Francia. Lunedì Juan Rodríguez Poo,Nazionale dispagnolo (Ine), stando a una nota del ministero dell’Economia e della trasformazione digitale ha “espresso la volontà dire l’incarico per motivi personali” al termine di un processo di riforma che porterà all’approvazione di un nuovo statuto. Ma nei giorni scorsi la ministra e vicepremier Nadia Calviño ha apertamente messo in discussione il dato sull’esplosione dei prezzi e il taglio di quello sulla crescita economica tra gennaio e marzo, rivisto al ribasso dallo 0,3 allo 0,2%. E il ...

