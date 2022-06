Sony presenta il nuovo marchio INZONE: svelati i primi prodotti del brand (Di martedì 28 giugno 2022) In questo articolo parleremo di Sony che presenta INZONE, il nuovo marchio di dispositivi per gamer tra cui cuffie e monitor da gaming Sony presenta INZONE, un nuovo marchio di attrezzature da gioco per i PC gamers che affina i sensi e massimizza le capacità di gioco. I monitor INZONE dell’azienda offrono immagini incredibili, ad alta risoluzione e ad alta gamma dinamica, mentre le cuffie includono un audio superiore e un suono spaziale a 360 gradi per il gioco. Questo nuovo marchio abbraccia l’esperienza di Sony come pioniere della tecnologia audiovisiva, offrendo funzionalità che immergeranno i giocatori nell’azione con una concentrazione totale. ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 giugno 2022) In questo articolo parleremo diche, ildi dispositivi per gamer tra cui cuffie e monitor da gaming, undi attrezzature da gioco per i PC gamers che affina i sensi e massimizza le capacità di gioco. I monitordell’azienda offrono immagini incredibili, ad alta risoluzione e ad alta gamma dinamica, mentre le cuffie includono un audio superiore e un suono spaziale a 360 gradi per il gioco. Questoabbraccia l’esperienza dicome pioniere della tecnologia audiovisiva, offrendo funzionalità che immergeranno i giocatori nell’azione con una concentrazione totale. ...

