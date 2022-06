“Sono stanca di te”, confronto Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli sul matrimonio: epilogo a sorpresa (Di martedì 28 giugno 2022) . I due fidanzati hanno scherzato ancora sul proprio futuro La domanda che tutti si fanno è: “Ma quando si sposano la Salemi con Pretelli?”. I due fidanzati ci hanno scherzato su ma hanno anche tirato fuori una notizia interessante a riguardo. Bellissimi, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 giugno 2022) . I due fidanzati hanno scherzato ancora sul proprio futuro La domanda che tutti si fanno è: “Ma quando si sposano lacon?”. I due fidanzati ci hanno scherzato su ma hanno anche tirato fuori una notizia interessante a riguardo. Bellissimi, L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

onlydemy : Megan Thee Stallion Doja Cat fatemi superare sta giornata che già sono stanca - Hysterie_Nya : Che poi mi fa morire il marito della capa che 'dai, poi in bassa stagione riposate perché si lavora di meno'. Gra… - s0uImatt : raga ve lo giuro sono stanca stufa non ne posso più, a sto ragazzo va tutto male tutto male - SheyDoo : Non vedo l’ora finisca questa giornata, sono troppo stanca - Efuoribuio : Sono già stanca del covid -