Sono in arrivo isola pedonale e Ztl: rivoluzione fino al 31 agosto. Traffico limitato in centro dalle 21.30 alle 3 di notte (Di martedì 28 giugno 2022) PORTO RECANATI - isola pedonale e zona a Traffico limitato in arrivo a Porto Recanati. Dal primo luglio al 31 agosto cambieranno le modalità di ingresso al centro della città rivierasca che si prepara ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 giugno 2022) PORTO RECANATI -e zona aina Porto Recanati. Dal primo luglio al 31cambieranno le modalità di ingresso aldella città rivierasca che si prepara ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Quanti bambini sono morti mediamente in USA ogni anno per una data malattia prima dell'arrivo del vaccino che l'ha… - SimoneTogna : #zhang fuori dalla sede: “se sono felice di Inzaghi? Sì”. Poi la domanda su Lukaku e sarebbe più felice col suo Arr… - _Nico_Piro_ : (che nascondeva al pubblico la sua sedia a rotelle) riuscí a fermare con una stagione di progresso. Nella loro inna… - ElideMirce : @boni_castellane @ProfMBassetti Ci sono stati non vaccinati in stati al di sotto del sahara che non hanno mai avuto… - apri_la_mente : RT @rosadineve: Sono in arrivo le 14esime per i pensionati con basso reddito Ricordo che fu una legge varata nel 2016 dal Governo Renzi -