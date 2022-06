Sonia Bruganelli di nuovo opinionista del Gf Vip | ma volevano la De Lellis…

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 giugno 2022)torna al Grande Fratello Vip anche quest’anno nonostante avesse detto che non sarebbe tornata. Ma pare che sia stata una seconda scelta: ecco i dettagli svelati da Davide Maggioaveva annunciato che non sarebbe tornata al Grande Fratello Vip e invece la rivedremo a partire dal prossimo 19 settembre in studio con il conduttore Alfonso Signorini e la collega Orietta Berti. Infattisi era congedata dal reality show affermando: “non penso che sarei dicredibile nel ruolo di”. Ma a quanto pare la sua riconferma non sarebbe una prima scelta. Un altro volto, la nota influencer Giulia De Lellis, come svela Davide Maggio, non sarebbe stata “approvata dai mamma santissima di Cologno”. Dunque si tratterebbe di una ...