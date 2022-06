Softball, Europei Under 22 2022: Italia, altra doppia vittoria nella seconda giornata (Di martedì 28 giugno 2022) Altre due manifesta per l’Italia nella seconda giornata degli Europei Under 22 di Softball in corso di svolgimento a Kunovice, in Repubblica Ceca. Le azzurre, con comodità, entrano nella seconda fase facendo registrare un elevato livello di superiorità sulle avversarie. In particolare, con l’esordio anche di Giulia Koutsoyanopulos, arrivata lunedì dagli Stati Uniti, è facile il 14-0 nei confronti della Croazia. Dopo due inning tutto sommato normali, sebbene già da 4-0, le azzurre dilagano nel terzo: dieci punti, praticamente tutte a segno. Complessivamente, tra tutte le riprese, si segnalano il fuoricampo di Melassi, il triplo di Carletti e cinque doppi, suddivisi tra Mambelli, Koutsoyanopulos, Ghergolet e Rampoldi (2). La manifesta si ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Altre due manifesta per l’degli22 diin corso di svolgimento a Kunovice, in Repubblica Ceca. Le azzurre, con comodità, entranofase facendo registrare un elevato livello di superiorità sulle avversarie. In particolare, con l’esordio anche di Giulia Koutsoyanopulos, arrivata lunedì dagli Stati Uniti, è facile il 14-0 nei confronti della Croazia. Dopo due inning tutto sommato normali, sebbene già da 4-0, le azzurre dilagano nel terzo: dieci punti, praticamente tutte a segno. Complessivamente, tra tutte le riprese, si segnalano il fuoricampo di Melassi, il triplo di Carletti e cinque doppi, suddivisi tra Mambelli, Koutsoyanopulos, Ghergolet e Rampoldi (2). La manifesta si ...

Pubblicità

OA_Sport : Softball: gli Europei Under 22 continuano a vedere ottime impressioni dell'Italia - zazoomblog : Softball Europei U22: partenza super per le azzurre. Vittoria contro la Svezia e l’Ucraina - #Softball #Europei… - ilSaronno : Al via gli Europei U22 di softball, senza la saronnese Rotondo fermata dal covid - zazoomblog : Softball Europei Under 22: le convocate dell’Italia. C’è Alexia Lacatena - #Softball #Europei #Under #convocate -