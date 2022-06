Skoda Superb Wagon - Proseguono i collaudi della nuova generazione

(Di martedì 28 giugno 2022) Laper la prima volta esce allo scoperto con un muletto. L'ammiraglia debutterà nel 2023 e sarà ancora proposta in versione berlina e Combi (station), con motorizzazioni endotermiche tradizionali. L'ammiraglia non si tocca. L'aspetto del prototipo consente di riconoscere subito il brand di appartenenza. Al di làcarrozzeria di dimensioni importanti, si notano subito dettagli come la mascherina scavata al centro (ma più grande rispetto al passato) e i gruppi ottici con luci diurne a Led orizzontali, concettualmente simili a quelle del modello attuale. Sono inedite, invece, le prese d'aria verticali ai lati del paraurti anteriore, che dovrebbero far parte di un pacchetto aerodinamico volto a ...

In totalefornirà al Tour de France 250 veicoli , che daranno all'organizzazione le chance di ... oltre alla Enyaq, anche altri modelli: Octavia eiV in modalità ibrida alla spina . La ...Laè pronta per una nuova generazione. In arrivo nel 2023, dovrebbe segnare un cambiamento significativo rispetto alla variante uscente. La nuova, che vi mostriamo in alcune foto spia ... Foto spia | Come cambia la nuova generazione di Skoda Superb 2023. Le foto spia Attesa nel 2023, condividerà piattaforma e stabilimento produttivo con la prossima Passat Variant, che dovrebbe lanciare una nuova serie nonostante l'arrivo della ID. Aero ...La casa boema sarà auto ufficiale della corsa con ben tre modelli come Enyaq, Superb e Octavia che accompagneranno i corridori ...