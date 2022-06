Sinistra: ok assemblea nazionale Si ad avviare percorso alleanza con Europa Verde (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli che spesso le nostre divisioni e la nostra debolezza sono percepite come parte del problema, perché impediscono che le nostre ragioni emergano con sufficiente forza. Ecco perché scegliamo oggi in trasparenza di avviare un percorso con Europa Verde che porti a una lista elettorale comune della Sinistra e degli ecologisti". È quanto si legge nel documento conclusivo dell'assemblea nazionale di Sinistra Italiana, riunitasi nei giorni scorsi, ed approvato con 99 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astenuti “Siamo due partiti diversi - prosegue il documento di SI - con storie e culture differenti, ma che oggi condividono battaglie fondamentali per il futuro dell'Italia e dell'Europa, nonché la ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli che spesso le nostre divisioni e la nostra debolezza sono percepite come parte del problema, perché impediscono che le nostre ragioni emergano con sufficiente forza. Ecco perché scegliamo oggi in trasparenza diunconche porti a una lista elettorale comune dellae degli ecologisti". È quanto si legge nel documento conclusivo dell'diItaliana, riunitasi nei giorni scorsi, ed approvato con 99 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astenuti “Siamo due partiti diversi - prosegue il documento di SI - con storie e culture differenti, ma che oggi condividono battaglie fondamentali per il futuro dell'Italia e dell', nonché la ...

