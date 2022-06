Simone Cristicchi e Amara ricordano Battiato | arriva il concerto speciale

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 giugno 2022) I due artisticelebrano unin ricordo di: la dataa Roma Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.martedì 5 luglio a Roma (Casa del Jazz ore 21, Viale di Porta Ardeatina 55) “Torneremo ancora” –mistico per, il nuovo e straordinario progetto di, organizzato da International Music and Arts. Acquista qui i biglietti: https://bit.ly/3bsRFDp Ispirato al repertorio mistico del grande Maestro, i due artisti, per la prima volta insieme sul palco, si rendono con grazia ...