Silvia Toffanin e Ilary Biasi lanciano la sfida alla coppia Ventura-Perego | cosa sta per succedere

(Di martedì 28 giugno 2022)Blasialtelevisiva formata da Simonae PaolaBlasi esi sono conosciute quando entrambe erano Letterine nella trasmissione di Gerry Scotti Passaparola. Proprio in quel periodo, tutte e due conobbero gli uomini della loro vita:si fidanzò con Piersilvio Berlusconi, L'articolo proviene da Inews24.it.

e Ilary Blasi stanno lavorando ad un progetto segreto a vent'anni di distanza da Passaparola Secondo Nuovo TV in edicola la risposta è "sì": cerchiamo di capire meglio di cosa ...L'anno scorso nonostante la concorrenza agguerrita, la conduttrice ha tallonatoed il suo Verissimo mentre in quello precedente ha quasi sempre battuto il Pomeriggio 5 di Barbara D'...xx Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sono conosciute quando entrambe erano Letterine nella trasmissione di Gerry Scotti Passaparola. Proprio in quel periodo, tutte e due conobbero gli uomini della loro ...Silvia Toffanin di nuovo sulla bocca di tutti assieme allo scoop più scioccante del momento. Supposizioni o verità