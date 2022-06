Siccità: 'Preghiamo insieme'. Ecco come - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 28 giugno 2022) Siccità Per approfondire : Articolo : Siccità, i parroci mobilitano i fedeli: "Pregate per la pioggia" Articolo : Lago di Massaciuccoli in secca, a rischio l'irrigazione dei campi Articolo : Fiori, ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 giugno 2022)Per approfondire : Articolo :, i parroci mobilitano i fedeli: "Pregate per la pioggia" Articolo : Lago di Massaciuccoli in secca, a rischio l'irrigazione dei campi Articolo : Fiori, ...

Pubblicità

butterflynera : @milephakphum Qui???? preghiamo che piova. Metà Italia è in codice rosso per la siccità - suorconsiglia : @Avvenire_Nei ?? Preghiamo anche per avere il dono di pioggia buona, duratura, che non faccia altri danni... e che c… - alessandro7897 : @Jacopo_1908 @diego_piffa Noi preghiamo, ci resta solo quello in pratica. Che poi, nucleare a parte, siamo messi a… - maryilritorno : RT @ISpearivan: preghiamo fratelli....#siccità - ISpearivan : preghiamo fratelli....#siccità -