Siccità, per le aziende “lo stato d'emergenza serve, ma bisogna investire sulle infrastrutture” (Di martedì 28 giugno 2022) Mentre governo e protezione civile valutano di dichiarare lo stato di emergenza per la Siccità, sono più di tremila e cinquecento i comuni italiani con un problema di gestione dell'acq... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) Mentre governo e protezione civile valutano di dichiarare lodiper la, sono più di tremila e cinquecento i comuni italiani con un problema di gestione dell'acq... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

fanpage : #Siccità Il governo Draghi era a conoscenza da mesi dell’arrivo di una crisi idrica, e l’ha sottovalutata, non pren… - Agenzia_Ansa : Per far fronte alla crisi idrica e limitare i consumi, a Castenaso, vicino Bologna, i parrucchieri e i barbieri do… - Avvenire_Nei : #siccita Tra due giorni 750mila persone riceveranno acqua dalle autobotti e ne riceveranno poca - devilissolovely : Il Governo dichiari lo stato di emergenza per la crisi idrica #siccità - Firma la petizione! - EndroMartini : RT @ErasmoDAngelis: Da non perdere domani dalle 9.20 @grassi1951 con Gargano @ANBI_Nazionale e Brath @Unibo il webinar che presenta il #pia… -